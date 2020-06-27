Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Almeria'da teknik direktör Guti görevden alındı
27.06.2020 - 03:38 | | AA

Almeria'da teknik direktör Guti görevden alındı

İspanya 2. Futbol Ligi ekibi Union Deportiva Almeria, "Guti" lakaplı teknik direktör Jose Maria Gutierrez Hernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Almeria'da teknik direktör Guti görevden alındı
ABONE OL

İspanya 2. Futbol Ligi (LaLiga SmartBank) kulüplerinden Union Deportiva Almeria, "Guti" lakaplı teknik direktör Jose Maria Gutierrez Hernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 

Suudi Arabistanlı Turki El-Şeyh'in sahibi olduğu Almeria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, normal şartlarda sezon sonunda sona erecek Guti'nin sözleşmesinin, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından feshedildiği bildirildi. 

1. lige çıkma mücadelesi veren Almeria, 25 Haziran'da sahasında Alcorcon'a karşı oynadığı maçı 1-0 kaybetmişti. 

Almeria'da Guti'nin yerine Portekizli Fernando Santos getirilirken kulübün Sportif Direktörü Mario Silva'nın da teknik heyetin başında olacağı kaydedildi. 

Almeriada teknik direktör Guti görevden alındı

Beşiktaş'ta bir dönem (2018-2019 sezonu) yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almış; 5 Kasım 2019'da Almeria ile anlaşmıştı. 

Almeria'da 21 lig ve 1 kupa maçına çıkan Guti; 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. 

2. ligde sezonun bitimine 7 hafta kala 56 puanı bulunan Almeria, Cadiz (62) ve Zaragoza'nın (61) ardından 3. sırada bulunuyor.

Guti'nin Real Madrid Formasıyla En İyi Golleri

    Lille'den Zeki Çelik paylaşımı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, Konyaspor maçını izledi!
      Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, Konyaspor maçını izledi!
    2. Konyaspor'da Selçuk Aksoy'dan hakem tepki!
      Konyaspor'da Selçuk Aksoy'dan hakem tepki!
    3. NBA'de sezon 30 Temmuz'da yeniden başlıyor
      NBA'de sezon 30 Temmuz'da yeniden başlıyor
    4. Ronaldo şov yaptı, Juventus farklı kazandı!
      Ronaldo şov yaptı, Juventus farklı kazandı!
    5. Bülent Korkmaz'dan Vida tepkisi!
      Bülent Korkmaz'dan Vida tepkisi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sergen Yalçın: "Sahada göstereceksin bana o yeteneği"

    Sergen Yalçın: "Sahada göstereceksin bana o yeteneği"

    Diaby: "Gol için Sergen Yalçın'a söz verdim"

    Diaby: "Gol için Sergen Yalçın'a söz verdim"

    İrfan Buz, Bursa'da galibiyetle başladı!

    İrfan Buz, Bursa'da galibiyetle başladı!

    Jeremain Lens: "Hoca ile konuştum ve..."

    Jeremain Lens: "Hoca ile konuştum ve..."

    Sıradaki Haber