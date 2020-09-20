Alper Pirşen: Hukuka aykırı

Sarı-lacivertli kulübün hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, TFF’nin uyguladığı harcama limitleriyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe’li yönetici Pirşen, “Biz harcama limitlerinin hukuka aykırı olduğunu tespit ettirdik. Bununla ilgili hukuki görüş de aldık. TFF’ye de bu konuda uyarıda bulunduk. Sadece Fenerbahçe’nin değil, birçok kulüp bu konuda sıkıntı yaşıyor. Birçok kulüp şikayetçi. Hukuka aykırı bir durum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidebiliriz” ifadelerini kullandı.