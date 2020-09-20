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HaberlerFenerbahçe Haberleri Alper Pirşen: Hukuka aykırı
20.09.2020 - 07:00 |

Alper Pirşen: Hukuka aykırı

Fenerbahçe Kulübü'nün hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, "Biz harcama limitlerinin hukuka aykırı olduğunu tespit ettirdik. Bununla ilgili hukuki görüş de aldık" dedi.

Alper Pirşen: Hukuka aykırı
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Sarı-lacivertli kulübün hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, TFF’nin uyguladığı harcama limitleriyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe’li yönetici Pirşen, “Biz harcama limitlerinin hukuka aykırı olduğunu tespit ettirdik. Bununla ilgili hukuki görüş de aldık. TFF’ye de bu konuda uyarıda bulunduk. Sadece Fenerbahçe’nin değil, birçok kulüp bu konuda sıkıntı yaşıyor. Birçok kulüp şikayetçi. Hukuka aykırı bir durum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidebiliriz” ifadelerini kullandı.

 

Alper Pirşen: Hukuka aykırı

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