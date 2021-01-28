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28.01.2021 - 14:26 | | İZMİR, (DHA) -

Alperen Babacan resmen Ankaragücü'nde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kulüpten ayrılmak için yönetimden izin isteyen defans oyuncusu Alperen Babacan, Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'ne gitti.

Alperen Babacan resmen Ankaragücü'nde
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kulüpten ayrılmak için yönetimden izin isteyen defans oyuncusu Alperen Babacan, Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'ne gitti.

Başkent ekibinin Akhisarspor'a bir miktar bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Ankaragücü, Akhisarspor'dan daha önce Ali Kaan'ı da transfer etti. Yukatel Denizlispor altyapısından yetişen 23 yaşındaki Alperen, bu sezon Akhisarspor'da 15 maça çıktı.

Alperen Babacan resmen Ankaragücünde

Aboubakar basın toplantısı düzenledi



 

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