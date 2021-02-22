Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Alperen Şengün: "Avrupa Şampiyonası'nda belki kupayı bile kazanırız"
22.02.2021 - 22:35 | | AA

Alperen Şengün: "Avrupa Şampiyonası'nda belki kupayı bile kazanırız"

Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na daha güçlü ve deneyimli bir şekilde gideceklerini belirtti.

Alperen Şengün: "Avrupa Şampiyonası'nda belki kupayı bile kazanırız"
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na daha güçlü ve deneyimli bir şekilde gideceklerini belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç'i 88-80 yendiği maçta 24 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alperen, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) internet sitesinde açıklamalarda bulundu

18 yaşındaki milli basketbolcu, galibiyetten memnuniyet duyduğunu belirterek, "İsveç maçı sanki benim için yapılmış bir maçtı. Rakibimiz çember altında çok güçlü değildi ve ben de verimli oynadım. Hala daha iyi olabileceğimi ve savunmaya daha fazla katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve benim için genel olarak iyi bir oyundu." ifadelerini kullandı.

Elemelerde çok şey öğrendiklerini kaydeden Alperen, "Avrupa Şampiyonası'na NBA'deki oyuncularımız da gelecek, birçok iyi oyuncu seçeneğimiz olacak. Takımımızın daha güçlü ve daha deneyimli olacağını düşünüyorum. Elemelerde kendimizi takım olarak gösteremedik ancak Avrupa Şampiyonası'na hazır olacağız, belki kupayı bile kazanırız." yorumunu yaptı.

Alperen Şengün: Avrupa Şampiyonasında belki kupayı bile kazanırız

"Umarım gençlere iyi örnek olabiliriz" 

Milli takımda Beşiktaş Icrypex'ten takım arkadaşları Şehmus Hazer ve Furkan Haltalı ile beraber oynadığını hatırlatan Alperen, "Pek çok genç oyuncu böyle bir şansı yakalayamaz. Bizim için bir lütuf gibi. Sıkı çalışmanın karşılığında aldığımız bir şey bu. Fırsatı değerlendirmeyi başardık ve Türk basketbolu için önemli olan bu fırsatı kullanmaya devam edeceğiz. Umarım gençlere iyi örnek olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

Kendisinden küçük kişilerden çok sayıda mesaj aldığını aktaran milli basketbolcu, şunları aktardı: 

"Gelecekte benim gibi olmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını yazıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Umarım onlara iyi bir rol model olurum. Genç yeteneklerimizin gelmesi basketbolumuz için de iyi olacak."

"Larkin'in sahada olması bize büyük katkı" 

Alperen, maçlara mental olarak nasıl hazırlandığı yönündeki soruya, "Bir oyunda iyi oynamam gerektiğini düşünmem beni kötü etkiliyor, iyi oynayamıyorum. Kendimi bir rakibe ya da oyuncuya karşı odaklamamalıyım. Sadece basketbol hakkında düşünerek sahaya rahat bir kafayla çıkmalıyım." cevabını verdi.

Hakkında transfer haberleri çıktığını hatırlatan Alperen, 'iyi basketbol oynama' dışında başka bir şey düşünmemenin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. 

Shane Larkin gibi yıldız bir isimle oynamanın nasıl hissettirdiği de sorulan genç basketbolcu, "O şüphesiz Avrupa'daki en iyi oyunculardan biri. Oyunlarda iyi bir iletişimimiz var, çok zeki bir oyuncu, Ne yapacağımı biliyor ve takımı da yönlendiriyor. Onunla işbirliği yapmak kolay. Sahada olması bize büyük katkı." görüşünü paylaştı.

    Hikmet Karaman: "Pes etmek yok"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak
      İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak
    2. Hikmet Karaman:
      Hikmet Karaman:
    3. 12 Dev Adam'da 4 oyuncu çift hanelere ulaştı
      12 Dev Adam'da 4 oyuncu çift hanelere ulaştı 
    4. "Belki kupayı bile kazanırız"
      "Belki kupayı bile kazanırız"
    5. PSG'ye 700 bin avro para cezası
      PSG'ye 700 bin avro para cezası
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Sumudica: "Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim"

    Son dakika - Sumudica: "Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim"

    Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yollar ayrıldı

    Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yollar ayrıldı

    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 maç Kayseri'de oynanacak

    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 maç Kayseri'de oynanacak

    İsveç - Hollanda: 74-59

    İsveç - Hollanda: 74-59

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet