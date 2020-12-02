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02.12.2020 - 16:03 | | Salih Yılmazsoy İZMİR (İHA) -

Altay: 1 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig’de 7. haftanın erteleme maçında Altay, sahasında Giresunspor’la 1-1 berabere kaldı.

Altay: 1 - Giresunspor: 1
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Maçtan dakikalar
10. dakikada Traore ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktan şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.
26. dakikada Erhan Çelenk’in sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Paixao’nun pozisyonunda kaleci Tolgahan Acar topu tek yumrukla kornere çeldi.
31. dakikada Eren Tozlu ile çarpışan İbrahim Öztürk yerde kaldı, hakem pozisyonu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Tavares’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Caner Hüseyin Bağ, plase vuruşla kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1
55. dakikada Harun Alpsoy yaklaşık 25 metreden kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı, kaleci Onurcan Piri topu uzanarak kontrol etti.
57. dakikada Paixao’nun sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topa yükselen Ziya Alkurt kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten oyun alanının dışına çıktı.
82. dakikada sol taraftan Ziya Alkurt ile serbest vuruş kullanan Altay’da ceza sahası içinde topa ters dokunuş yapan Sergen Piçinciol, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Caner Ak xx, Cemal Alpay xx, Suat Güz xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx, İbrahim Öztürk xx, Berkay Sülüngöz xx, Özgür Özkaya xx, Harun Alpsoy xx, Yılmaz Özeren x (Yekta Kurtuluş dk. 67 x), Regattin x (Kappel dk. 46 x), Ziya Alkurt xx (Eren Erdoğan dk. 90 ?), Erhan Çelenk x (Gnanduillet dk. 67 x), Paixao xx
Yedekler: Burak Öğür, Kazımcan Karataş, Rıdvan Şimşek, Thiam, Eren Erdoğan, Kuban Altunbudak, Lokman Gör
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Giresunspor: Tolgahan Acar xx (Onurcan Piri dk. 46 xx), Kerem Kalafat xx, Diarra xx, Sadi Karaduman xx, Hayrullah Bilazer xx, Erol Can Akdağ x, Uzodimma xx, Tavares xx (Sergan Piçinciol dk. 73 x), Traore xx (Muhammed Himmet Ertürk dk. 62 x), Caner Hüseyin Bağ xxx, Eren Tozlu xx
Yedekler: Arda Kılıç, Milinkovic, Yasin Ozan, Alperen Aydın, İshak Doğan, Fatih Yılmaz, Madinda
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 31) (Giresunspor), Sergen Piçinciol (dk. 82 k.k) (Altay)
Sarı Kartlar: Erol Can Akdağ, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Eren Tozlu (Giresunspor), Erhan Çelenk, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Kappel, Berkay Sülüngöz, Harun Alpsoy (Altay)

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