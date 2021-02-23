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Haberler1.Lig Haberleri Altay-Altınordu: 1-3
23.02.2021 - 22:30 | | İZMİR (AA) -

Altay-Altınordu: 1-3

TFF 1. Lig 23. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altınordu, Altay'ı 3-1 mağlup etti. 

Altay-Altınordu: 1-3
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Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Uygar Bebek, Mert Bulut

Altay: Stackhowiak, Cebrail Karayel, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör (Dk. 81 Murat Akça), Mehmet Erdem Uğurlu, Erhan Çelenk (Dk. 68 Deniz Kadah), Scuk, Zeki Yıldırım (Dk. 68 Ziya Alkurt), Regattin, Mossoro (Dk. 68 Thiam), Paixao

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu (Dk. 45 Kahraman Demirtaş), Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Ahmet Dereli), Furkan Çil, Recep Aydın, Sami Satılmış (Dk. 45 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Ufuk Budak), Enis Destan

Goller: Dk. 38 Paixao (Penaltıdan) (Altay), Dk. 47 Hüsamettin Yener, Dk. 59 Metehan Mimaroğlu, Dk. 67 Enis Destan (Penaltıdan) (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 76 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sami Satılmış, Dk. 82 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 86 Thiam (Altay)

Altay-Altınordu: 1-3

 

 

 

 

 

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