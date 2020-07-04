Altay Bayındır: "Bir takım sıkıntılarla boğuşuyoruz"

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

"Sıkıntılarla boğuşuyoruz ama..."

"Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bilinçli düşünmek ve ileriye bakmak lazım. Bir takım sıkıntılarla boğuşuyoruz ama biz Fenerbahçe'yi ve üzerine koyarak devam edeceğiz. İnşallah haftaya Gençlerbirliği'ni de yeneceğiz."

"Anlaşmazlıklar yaşandı..."

"Stoperde çok fazla değişik isim oynadı, bazı isimler kendi bölgesi olmamasına rağmen orada oynadı, anlaşmazlıklar yaşandı. Önümüzdeki sezon daha iyi Fenerbahçe izleteceğiz."

"Biz de futbolcuyuz ama duygularımız var"

Taraftarsız oynamak kötü. Bu akşam benim için yapılan güzel yorumlara teşekkür ederim. Onları özlüyoruz ama bir hafta iyi bir hafta kötü yorum olmaz. Biz de futbolcuyuz ama duygularımız var. İnşallah ilerleyen zamanda daha iyi oluruz.

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