Altay Bayındır, Fenerbahçe defansına rağmen ayakta kaldı!

CELAL UMUT EREN

22 yaşındaki kaleci, büyük kulüp tecrübesi olmamasına karşın birçok özelliğiyle alkışlandı. Sarı-lacivertlilerde kaleci geleneğini sürdürmesi istenen Altay’ın Schumacher, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi efsanelerin giydiği ‘1 numara’ya yakıştığı aktarıldı

Fenerbahçe’de Altay Bayındır, “1 numara” olmaya hazır göründü. Sezon başında Ankaragücü’nden transfer edilen 22 yaşındaki kaleci, bu sezon yaşanan istikrarsız sonuçlara karşın takımın beğenilen isimlerinden oldu.

Zaman zaman bireysel hataları olsa da, Altay’ın genç yaşına karşın iyi iş çıkardığı düşünülüyor.

Ayrıca bu sezon önünde tam 12 farklı defans kurgusunun olması da ilginç bir detay oldu. Ligde 26 haftanın 25’inde ilk 11’de yer alan ve sadece ameliyat olduğu için son Konyaspor deplasmanını kaçıran genç eldiven; bu süre zarfında birbirinden farklı isimlerle savunma hattını paylaştı.



Bu nedenle istediği istikrarlı düzeni ve alışkanlığı yakalayamayan Altay, buna karşın birçok olumlu istatistiğiyle alkışları topladı. Ligde tam 14 kez karşı karşıya top çıkaran Altay’ın en dikkat çeken maçları; 2. haftadaki Başakşehir (Visca), 3. haftadaki Trabzonspor (Ekuban), 6. haftadaki Galatasaray (Falcao) ve 16. haftadaki Beşiktaş (Burak Yılmaz) maçları oldu. Altay’ın bire birdeki kritik kurtarışları en önemli artısı oldu.

Diğer taraftan topu oyuna sokmada da yüzde 85 oranında isabet yakalayan 1998 doğumlu kaleci, ceza sahası dışından kurtarışlarda yüzde 90’a varan bir başarı oranı tutturdu.



Ancak kulüp içerisinde en fazla dikkat edilen konu; yıllardır devam eden hem yerli hem de başarılı kaleci geleneğinin sürdürülmesi oldu. Yakın tarihten itibaren Schumacher, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi efsanelerin giydiği ‘1 numaralı’ formaya Altay Bayındır’ın yakıştığı aktarıldı.

Volkan Demirel avantajı

Altay Bayındır’ın Fenerbahçe’ye çabuk alışmasında Volkan Demirel’in önemli etkisi oldu. Sarı-lacivertli takımın kalesini tam 18 yıl koruyan ve şu anda teknik heyette antrenör olarak görev yapan Demirel; genç file bekçisine çok yardımcı oldu. Her ne kadar kaleci antrenörü olmasa da, aynı bölgede oynamalarından dolayı Volkan Demirel’in her fırsatta hem taktik hem de psikolojik anlamda Altay ile konuşmalar yaptığı kaydedildi.

11 farklı isim

Altay Bayındır sezon başından beri lig ve kupada 11 farklı savunmacıyla oynadı. Sağ bekte Isla tek isim olurken; savunmanın göbeğinde Zanka, Jailson, Sadık, Serdar, Rami, Falette ve Gustavo oynadı. Sol bekte de sıkıntıları olan sarı-lacivertlilerde; Dirar, Hasan Ali ve Deniz Türüç şans buldu.

Volkan Demirel'in Hikayesi