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HaberlerFenerbahçe Haberleri Altay Bayındır: "Galatasaray'dan 3 puan almamız gerekiyor"
15.02.2020 - 23:51 |

Altay Bayındır: "Galatasaray'dan 3 puan almamız gerekiyor"

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır, "Ne varsa bir an evvel çözüp, Fenerbahçe'mize yakışır bir oyun oynamalıyız. Galatasaray maçından da 3 puan almamız gerekiyor." dedi.

Altay Bayındır: "Galatasaray'dan 3 puan almamız gerekiyor"

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak konuşup ..."
"Üzgünüz, mutlak kazanmamız gereken maçtı. Derbide alacağımız puanlarla çıkış yakalamalıyız. Takım olarak konuşup bir an önce kendimize gelip, haftaya kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Galatasaray maçından..."
"Hafta içi her şeyi konuşacağız. Ne varsa bir an evvel çözüp, Fenerbahçe'mize yakışır bir oyun oynamalıyız. Galatasaray maçından da 3 puan almamız gerekiyor. İyi çalışıp bunu başaracağız."

Altay Bayındır: Galatasaraydan 3 puan almamız gerekiyor

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