Altay Bayındır'dan alkışlanacak hareket!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'dan anlamlı bir hareket geldi. Altay sosyal medyadan bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.

Paylaşımında "Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerini kullanan Altay Bayındır, İlhan Parlak ve Umut Nayir'e çağrıda bulundu.

Bunun üzerine Umut Nayir, Altay Bayındır'a destek vererel, "Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum" paylaşımında bulundu.

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