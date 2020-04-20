Altay Bayındır'dan ayrılık açıklaması

İspanyol ekibi Real Madrid ile Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Altay Bayındır'a talip olduğu gündemde. Madrid ekibinin, Altay'ı ikinci kaleci, Ajax'ın ise 1 numaralı kaleci olarak düşündüğü öne sürüldü. Sarı lacivertli ekibin 21 yaşındaki file bekçisi konuyla ilgili çok net ifadeler kullandı

"Fenerbahçe'ye verecek çok şeyim var"

Altay Bayındır'ın, "Benim, Fenerbahçe'ye verecek çok şeyim var. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve Avrupa'da da takımımla başarılı olmak istiyorum. Her şey zamanı gelince güzel. Ayrılacaksam bile hem kulübümün hem de benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım" dediği öğrenildi.

Sözleşmesi ne zaman bitiyor?

21 yaşındaki Altay Bayındır’ın 21 Mayıs 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe'de 27 maçta 2430 dakika süre aldı.

Fit kalabilmek için yoğun uğraş veriyorlar

Koronavirüs sebebiyle verilen zorunlu arada Fenerbahçe'de de sporcular kendilerine verilen antrenman programları dahilinde çalışmalar yapıyor. Kaleciler de bu dönemde fit kalabilmek adına yoğun bir çaba harcıyor.