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25.12.2020 - 23:20 | | AA

Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-1

TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-1
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Altay Alsancak Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 11. dakikada Erhan Çelenk, 23'te penaltıdan Marco Paixao ve 78. dakikada Kappel attı.

Konuk ekibin tek golü ise 17. dakikada Orhan Derici'den (Penaltı) geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 4. maçını da kazanan Altay puanını 29'a yükseltti. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Suat Güz, Burak Cansız

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Berkay Sülüngöz, Yılmaz Özeren (Dk. 72 Scuk), Kappel, Erhan Çelenk (Dk. 84 Eren Erdoğan), Özgür Özkaya (Dk. 54 Kadir Yazıcı), Thiam, Regattin, Paixao (Dk. 84 Gnanduillet) 

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Akabueze (Dk. 82 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 61 Sow), Okan Derici (Dk. 85 Hüseyin Çolak), Camara 

Goller: Dk. 11 Erhan Çelenk, Dk. 23 Paixao (Penaltıdan), Dk. 78 Kappel (Altay), Dk. 17 Okan Derici (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor) 

Sarı kartlar: Dk. 18 Gomis, Dk. 80 Okan Derici, Dk. 86 Muammer Denizhan Taşkan, Dk. 90 1 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 20 Lokman Gör, Dk. 80 Kadir Yazıcı (Altay)

Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-1

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