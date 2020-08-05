Altay, Ergin Keleş'in transferini bitiriyor

Stoperi Cenk'i 2 milyon euro karşılığında Fransa'nın Lyon takımına satan siyah-beyazlılar şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için düğmeye bastı.

Takımdan ayrılan teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yerine çalıştırıcı arayışlarını da sürdüren yönetim Ergin Keleş transferinde sona geldi. Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede resmen Altay'a imza atacağı bildirildi. Futbol yaşamına 1999 yılında Trabzonspor'da başlayan tecrübeli oyuncu, 2002 senesinde bordo-mavililerde profesyonel oldu. Akçaabat Sebat, Sakaryaspor, Manisaspor, Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Adanaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Akhisarspor'da top koşturdu. Geride kalan sezonda Akhisarspor'da Play-Off'lar dahil 1'inci Lig'de 22 maça çıkan Ergin Keleş, 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Altay'ın teknik direktörlük için Yücel İldiz'le anlaşma sağlaması bekleniyor.