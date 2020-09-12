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12.09.2020 - 12:25 | | İZMİR, (DHA) -

Altay evinde Samsunspor'a karşı

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi 16 transfer yaparak dikkatleri üzerine çeken Altay, sezonun ilk maçında yarın evinde ligin yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

Altay evinde Samsunspor'a karşı
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Onur Özütoprak düdük çalacak. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah-beyazlı kulüpte Yalçın Koşukavak'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Yücel İldiz, takımın başındaki ilk resmi maçına çıkacak.

İzmir ekibinde yeni transferlerden Ergin Keleş, Burak Öğür, Jovan Blagojevic, Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Lokman Gör, Tolga Ünlü, Timur Temeltaş, Rıdvan Şimşek, Ziya Alkurt ve Çağlar Birinci'nin lisansları çıkarken, yurtdışından transfer edilen Armand Gnanduillet, William de Amorim ve Khaly Thiam'ın lisansları yetiştirilmeye çalışılıyor. Yurtdışından transfer olduğu Beşiktaş'tan kiralanan Abdullah Aydın ile Menemenspor'dan amatör olarak transfer edilen Kuban Altunbudak'ın lisansları da henüz çıkmadı.

ABDÜLHAMİT YİNE AYRILDI
Altay'da sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ancak Gençer'in sakatlığı sonrası yeniden kadroya dahil edilen stoper Abdülhamit Yıldız, siyah-beyazlı kulüple ikinci kez vedalaştı. Tecrübeli futbolcunun yönetimle maddi konularda anlaşamadığı öğrenildi. Akhisarspor'dan ayrılan stoper Cocalic'le görüşmelerini sürdüren Altay, savunmaya iki takviye yapacak.

ALTAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Burak - Tolga, İbrahim Öztürk, Lokman, Özgür, Scuk, Yılmaz, Kappel, Putsila, Ziya, Paixao

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