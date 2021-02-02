Altay - İstanbulspor: 1-3
TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Ata Yıldırım, Seyfettin Ünal
Altay: Cihan Topaloğlu, Zeki Yıldırım, Lokman Gör, Murat Akça (Dk. 75 Yekta Kurtuluş), Cebrail Karayel (Dk. 66 Rıdvan Şimşek), Mehmet Erdem Uğurlu, Scuk (Dk. 46 Regattin), Erhan Çelenk (Dk. 46 Deniz Kadah), Kappel (Dk. 64 Ziya Alkurt), Mossoro, Paixao
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Uygar Mert Zeybek (Dk. 66 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk. 66 Abazaj), Rroca, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 84 Mehmet Yeşil), İbrahim Yılmaz (Dk. 73 Mirkan Aydın)
Goller: Dk. 30 Rroca, Dk. 45 1 Ethemi, Dk. 85 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 57 Zeki Yıldırım (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 8 Ali Yaşar (İstanbulspor), Dk. 17 Zeki Yıldırım, Dk. 55 Deniz Kadah ve Yekta Kurtuluş (Yedek kulübesinde), Dk. 61 Cebrail Karayel, Dk. 89 Mehmet Erdem Uğurlu (Altay)