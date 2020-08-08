08.08.2020 - 20:30 | | AA
Altay, Jasmin Scuk'u transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Jasmin Scuk'la anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Jasmin Scuk'la anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Scuk'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2017-2018 sezonundan bu yana Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu, Erzurum ekibiyle ligde ve kupada 96 maçta 10 gol kaydetmişti.