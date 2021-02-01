Altay, Polonyalı kaleci Stackhowiak'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'la anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Stackhowiak'ın sözleşme imzaladığı belirtildi.

Türkiye'de daha önce Gaziantep FK ve Denizlispor'da forma giyen 34 yaşındaki Stackhowiak, 1. Lig'de 134, Süper Lig'de 26 ve Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı.