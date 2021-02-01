Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Altay, Polonyalı kaleci Stackhowiak'ı transfer etti
01.02.2021 - 01:39 |

Altay, Polonyalı kaleci Stackhowiak'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'la anlaştı.

Altay, Polonyalı kaleci Stackhowiak'ı transfer etti
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'la anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Stackhowiak'ın sözleşme imzaladığı belirtildi. 

Türkiye'de daha önce Gaziantep FK ve Denizlispor'da forma giyen 34 yaşındaki Stackhowiak, 1. Lig'de 134, Süper Lig'de 26 ve Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı.

Altay, Polonyalı kaleci Stackhowiakı transfer etti

Yunus Mallı'dan taraftarlara mesaj
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Altay, Polonyalı kaleci Stackhowiak'ı transfer etti
    Altay, Polonyalı kaleci Stackhowiak'ı transfer etti
  2. Antalya'da Jaume Munar şampiyon oldu
    Antalya'da Jaume Munar şampiyon oldu
  3. Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 76-100
    Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 76-100
  4. Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildi
    Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildi
  5. Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da!
    Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'dan Boupendza için görüşme hamlesi! Resmen doğrulandı

Son dakika - Galatasaray'dan Boupendza için görüşme hamlesi! Resmen doğrulandı

Son dakika - Başakşehir Youssouf Ndayishimiye ile 4.5 yıllığına anlaştı!

Son dakika - Başakşehir Youssouf Ndayishimiye ile 4.5 yıllığına anlaştı!

Son dakika - Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı

Son dakika - Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı

Son dakika - Trabzonspor, Yunus Mallı'yı resmen açıkladı!

Son dakika - Trabzonspor, Yunus Mallı'yı resmen açıkladı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet