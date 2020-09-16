Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı
16.09.2020 - 19:50 | | AA

Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı.

Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı
ABONE OL

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Murat Uluç'un futbolculuk döneminde kazanılan 2 şampiyonlukta büyük katkısı olduğu belirtildi.

Murat Uluç'un futbolculuktan sonra da takımda yardımcı antrenör olarak görev aldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak sportif direktörlük görevindeki sorumlulukların kariyeri açısından faydalı olmayacağını düşündük. Esas görevi olmayan bir işi, bizler için bugüne kadar yapmayı kabul ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Yeni projelerde kendisiyle tekrar buluşmak üzere."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe ve Beşiktaş dünyaca ünlü golcünün peşinde!

Altay, sportif direktör Murat Uluçla yollarını ayırdı

Liverpool'un Muhteşem 2019-20 Sezonu Şampiyonluğu

Fatih Terim: "Dışarıda kardeşiz, saha içinde mücadele edeceğiz "
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı
    Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı
  2. Son dakika | Fenerbahçe, Filip Novak'ın lisansını çıkardı
    Son dakika | Fenerbahçe, Filip Novak'ın lisansını çıkardı
  3. Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz
    Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz
  4. Stjepan Tomas: Vedat Muriç İtalya'da 18-20 gol atar
    Stjepan Tomas: Vedat Muriç İtalya'da 18-20 gol atar
  5. Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Bakü GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
    Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Bakü GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Haaland, Sörloth'un yeni takımını duyurdu!

Transfer haberleri | Haaland, Sörloth'un yeni takımını duyurdu!

Son dakika | Genoa, Miha Zajc transferini resmen açıkladı

Son dakika | Genoa, Miha Zajc transferini resmen açıkladı

Son dakika | Beşiktaş'ta 12 kişide koronavirüs tespit edildi!

Son dakika | Beşiktaş'ta 12 kişide koronavirüs tespit edildi!

Çaykur Rizespor, Pazarspor'dan Can Muhammet Vural'ı transfer etti

Çaykur Rizespor, Pazarspor'dan Can Muhammet Vural'ı transfer etti

Sıradaki Haber