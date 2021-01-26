Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Yarışı bırakmayacağız"

Ligde galibiyetler olduğu kadar mağlubiyetlerin de olacağını belirten deneyimli teknik adam, "Amacımız belli. Sezon sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah Altay'a yakışan mücadele ile hedefe ulaşacağız. İki hafta önce liderdik, tekrar seri yakalayacağız. Yarışı bırakmayacağız. Böyle mağlubiyetler bizi daha çok kamçılayacak" diye konuştu. Teknik patron İldiz, yeni transferlerin lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından daha sağlıklı bir kadroyla sahada olacaklarını belirtti. Altay, pazartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yeniden başlayacak.