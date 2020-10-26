Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
Haberler1.Lig Haberleri Altayâ€™a Yücel Ä°ldizâ€™den iyi haber
26.10.2020 - 12:43 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Altayâ€™a Yücel Ä°ldizâ€™den iyi haber

TFF 1â€™nci ekiplerinden Altayâ€™da 24â€™Ã¼ futbolcu olmak Ã¼zere toplam 34 kiÅŸinin koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na yakalanmasÄ± futbol camiasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye neden olurken, teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldizâ€™in hastalÄ±ÄŸÄ± atlatmasÄ± Ä°zmir temsilcisine moral oldu.

Altayâ€™a Yücel Ä°ldizâ€™den iyi haber
ABONE OL

GeÃ§en hafta iÃ§i oynanan AltÄ±nordu maÃ§Ä± Ã¶ncesi koronavirÃ¼s testi sonucu pozitif Ã§Ä±kan 67 yaÅŸÄ±ndaki teknik adama yapÄ±lan son testin sonucunun negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan ve evinde dinlenen teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldizâ€™in izolasyon sÃ¼recinin perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sona ereceÄŸi bildirildi. Altayâ€™da futbolcular ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n durumlarÄ±nÄ±n da iyi olduÄŸu kaydedildi. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda lider Tuzlasporâ€™la oynamasÄ± gereken karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. AltaylÄ± futbolculara hafta iÃ§inde yeni bir test daha yapÄ±lacak.

Altayâ€™a YÃ¼cel Ä°ldizâ€™den iyi haber

    Maç özeti | Barcelona- Ferencvaros: 5-1
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Altayâ€™a Yücel Ä°ldizâ€™den iyi haber
      Altayâ€™a Yücel Ä°ldizâ€™den iyi haber
    2. Son dakika | Haaland, Manchester United yolunda! 75 milyon euroya...
      Son dakika | Haaland, Manchester United yolunda! 75 milyon euroya...
    3. AltÄ±nordu'da hedef ilk 6
      AltÄ±nordu'da hedef ilk 6
    4. BB Erzurumsporâ€™da Fatih Karagümrük maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
      BB Erzurumsporâ€™da Fatih Karagümrük maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
    5. Son Dakika | Hakan ÇalhanoÄŸlu'ndan sevindiren haber!
      Son Dakika | Hakan ÇalhanoÄŸlu'ndan sevindiren haber!



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Denizlispor-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± bu akÅŸam saat kaçta hangi kanalda? Ä°ÅŸte muhtemel 11'ler...

    Denizlispor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± bu akÅŸam saat kaÃ§ta hangi kanalda? Ä°ÅŸte muhtemel 11'ler...

    Son Dakika | Cristiano Ronaldo'ya ÅŸok! SoruÅŸturma açÄ±ldÄ±...

    Son Dakika | Cristiano Ronaldo'ya ÅŸok! SoruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±...

    TOFAÅž'ta baÅŸantrenör Orhun Ene, görevi bÄ±raktÄ±

    TOFAÅž'ta baÅŸantrenÃ¶r Orhun Ene, gÃ¶revi bÄ±raktÄ±

    Avrupa'nÄ±n 5 büyük liginde görünüm

    Avrupa'nÄ±n 5 bÃ¼yÃ¼k liginde gÃ¶rÃ¼nÃ¼m

    SÄ±radaki Haber