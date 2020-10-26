Altayâ€™a YÃ¼cel Ä°ldizâ€™den iyi haber

GeÃ§en hafta iÃ§i oynanan AltÄ±nordu maÃ§Ä± Ã¶ncesi koronavirÃ¼s testi sonucu pozitif Ã§Ä±kan 67 yaÅŸÄ±ndaki teknik adama yapÄ±lan son testin sonucunun negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan ve evinde dinlenen teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldizâ€™in izolasyon sÃ¼recinin perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sona ereceÄŸi bildirildi. Altayâ€™da futbolcular ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n durumlarÄ±nÄ±n da iyi olduÄŸu kaydedildi. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda lider Tuzlasporâ€™la oynamasÄ± gereken karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. AltaylÄ± futbolculara hafta iÃ§inde yeni bir test daha yapÄ±lacak.