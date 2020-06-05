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05.06.2020 - 13:35 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altay'da gençlere gün doğdu

TFF 1. Lig'de 21 Haziran Pazar günü evinde Süper Lig yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor'la karşılaşacak Altay'da genç futbolcular elini taşın altına koymaya hazırlanıyor.

Altay'da gençlere gün doğdu
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Koronavirüs salgını nedeniyle oluşacak fikstür yoğunluğu ve olası sakatlıkları göz önüne alan FIFA'nın 90 dakikalık bir müsabakada takımlara 5'er oyuncu değiştirme hakkı tanınmasını önermesi ve bu öneriyi Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kabul etmesiyle birlikte Türkiye'de de bu kural devreye girmişti.

Bu karara göre takımlar maç oynanırken 3, devre arasında 2 olmak üzere toplam 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Yaş ortalaması yüksek bir kadroyla mücadele eden Altay'da genellikle tecrübeli ayakları sahaya süren teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın kalan 6 haftada gençlerden de faydalanmayı planladığı öğrenildi. Cenk, Hakan, Alhassan, Kazımcan, Kutay gibi genç oyunculardan göreve hazır olmalarını isteyen teknik patron Koşukavak, Süper Lig yolunda her futbolcusuna ihtiyaç duyacağını dile getirdi.

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