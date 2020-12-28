Altay'da Gnanduillet gitti

TFF 1'inci Lig'de zirve yarÄ±ÅŸÄ±ndaki Altay'da forvet Armand Gnanduillet'in takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Sezon baÅŸÄ±nda Ä°ngiltere'nin Blackpool takÄ±mÄ±ndan transfer edilen FildiÅŸi Sahilli santrforun mutsuz olduÄŸunu belirterek siyah-beyazlÄ± takÄ±mla vedalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Altay yÃ¶netiminin 2022 yÄ±lÄ±na kadar imza atan oyuncunun avukatÄ±yla masaya oturup karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸma yoluyla sÃ¶zleÅŸmeyi feshetmek istediÄŸi ifade edildi. Armand Gnanduillet'in kulÃ¼pten alacaÄŸÄ± olduÄŸu iddia edilirken, TÃ¼rkiye'de umduÄŸunu bulamayan futbolcunun Ä°ngiltere'ye dÃ¶nmeyi planladÄ±ÄŸÄ± gelen haberler arasÄ±nda.

Ligde son 2 sezonun gol kralÄ± olan Portekizli Marco Paixao'nun gÃ¶lgesinde kalan Gnanduillet, oynadÄ±ÄŸÄ± 15 maÃ§ta sadece 1 kez ilk 11'de gÃ¶rev aldÄ±. Beklentilerin uzaÄŸÄ±nda kalarak yedek kulÃ¼besini mesken tutan 28 yaÅŸÄ±ndaki santrfor, formayÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ kapamayÄ±nca yuvadan uÃ§tu. Altay'Ä±n 2'nci haftada deplasmanda 2-1 kaybettiÄŸi Ä°stanbulspor maÃ§Ä±nÄ±n 90+5'inci dakikasÄ±nda siyah-beyazlÄ± formayla ilk golÃ¼nÃ¼ atan 1.93 boyundaki pivot forvet, 1-0 galibiyetle sonuÃ§lanan 4'Ã¼ncÃ¼ haftadaki Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ deplasmanÄ±nda ise 82'nci dakikada rakip fileleri sarsarak zaferin mimarÄ± oldu.

SINIRDA 4 OYUNCU VAR

Ligde Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Tuzlaspor'la erteleme maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak Altay'da Teknik DirektÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz, sarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan 4 futbolcusunu uyardÄ±. Siyah-beyazlÄ±larda saÄŸ bek Tolga, stoperler Lokman ve Berkay ile sol kanat Erhan, kart gÃ¶rmeleri halinde cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸÃ¼p pazar gÃ¼nÃ¼ Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor deplasmanÄ±nda forma giyemeyecek. Ä°zmir ekibinde sezonu kapatan sol bek Ã–zgÃ¼r'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra Harun, Ziya, Abdullah ve Ã‡aÄŸlar'Ä±n tedavileri sÃ¼rÃ¼yor. Ä°yileÅŸen Yekta'nÄ±n durumu belirsiz. Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u maÄŸlup etmesi halinde averajla liderliÄŸe yÃ¼kselecek.

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