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28.10.2020 - 14:09 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Altayâ€™da gözler kupada

TFF 1â€™inci Ligâ€™de geÃ§en haftaki Giresunspor ve yarÄ±n deplasmanda oynanmasÄ± gereken Tuzlaspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 24 futbolcusunda koronavirÃ¼s vakasÄ±na rastlanmasÄ± nedeniyle ertelen Altayâ€™da gÃ¶zler Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 3â€™Ã¼ncÃ¼ Eleme Turuâ€™na Ã§evrildi.

Altayâ€™da gözler kupada
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Kupada 3 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Karatay Termal 1922 Konyasporâ€™u konuk edecek siyah-beyazlÄ±lar, pozitif vakalarÄ±n negatife dÃ¶nmesini umut ediyor. Kadrosunda testleri negatif Ã§Ä±kan 10 futbolcusu olan Altay, 4 oyuncusunun daha iyileÅŸmesi durumunda kupada sahaya Ã§Ä±kabilecek.

Ä°zmir temsilcisinde yarÄ±n yapÄ±lacak koronavirÃ¼s testleri merakla bekleniyor.

Altayâ€™da gÃ¶zler kupada

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