Altay'da kaptana nazar deÄŸdi

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KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ±n 25'inci dakikasÄ±nda sakatlanÄ±p yerine Lokman GÃ¶r'e bÄ±rakan Ä°brahim'in Ã§ekilen MR'Ä±nda sol arka adalesinde yÄ±rtÄ±k tespit edildi. Haziran ayÄ±nda 40'Ä±ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± kutlayacak profesyonel liglerin en tecrÃ¼beli oyuncusu en az 3 maÃ§ forma giyemeyecek.Â

Ä°lerlemiÅŸ yaÅŸÄ±na raÄŸmen sahada yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki rakiplerine taÅŸ Ã§Ä±kartan performans ortaya koyan tecrÃ¼beli futbolcu bu sezon 14 maÃ§ta forma giydi. Teknik direktÃ¶r Osman Ã–zkÃ¶ylÃ¼'nÃ¼n cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ä°brahim'in yerine Lokman'Ä± ilk 11'de gÃ¶revlendirmesi bekleniyor. KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Zeki'nin yerine ise Regattin'in gÃ¶rev alacaÄŸÄ± kaydedildi.

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