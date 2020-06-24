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Haberler1.Lig Haberleri Altay'da KoÅŸukavak bu kez farklÄ±
24.06.2020 - 11:36 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Altay'da KoÅŸukavak bu kez farklÄ±

TFF 1'inciÂ Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ teknik adam olarak dÃ¼mene geÃ§en YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak, 5 yÄ±l Ã¶nce kÃ¼me dÃ¼ÅŸme acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼bÃ¼yle bu kez SÃ¼per Lig hedefine yÃ¼rÃ¼yor.

Altay'da KoÅŸukavak bu kez farklÄ±
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AltyapÄ±sÄ±nda kaleci olarak formasÄ±nÄ± giyip profesyonel olduktan sonra ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Altay'da teknik adamlÄ±k kariyerinin ilk yÄ±lÄ±nda kulÃ¼bÃ¼ dÃ¼ÅŸmekten kurtaramayan KoÅŸukavak, farklÄ± hedeflerle dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ yuvasÄ±nda siyah-beyazlÄ±larÄ±n 17 yÄ±llÄ±k SÃ¼per Lig Ã¶zlemine son vermek istiyor.

Altay'Ä± ilk kez Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 2014-15 sezonunun son 12 haftasÄ±nda teknik direktÃ¶rlÃ¼k koltuÄŸuna oturan YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak, kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda devraldÄ±ÄŸÄ± siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n tarihinde ilk kez 3'Ã¼ncÃ¼Â Lig'e sÃ¼rÃ¼klenmesine engel olamadÄ±. KoÅŸukavak yÃ¶netimindeki Altay, o periyotta 6 maÄŸlubiyet, 5 beraberlik, 1 galibiyetle lige mendil salladÄ±.

Altayda KoÅŸukavak bu kez farklÄ±

Bir sonraki sezon 3'Ã¼ncÃ¼Â Lig'de yine takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kalmak isteyen ancak gÃ¶reve gelen yeni yÃ¶netimin yola devam etmediÄŸi YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak, farklÄ± kulÃ¼plerde kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. TecrÃ¼beli teknik direktÃ¶r sÄ±rasÄ±yla Ä°stanbulspor, Gaziantep FK ve Bursaspor maceralarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 5 yÄ±l sonra yuvaya dÃ¶nerek bu kez farklÄ± hesaplar yapmaya baÅŸladÄ±. BÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Altay'a bu kez 1'inciÂ Lig'de bÃ¼yÃ¼k umutlarla dÃ¶nen 47 yaÅŸÄ±ndaki KoÅŸukavak, gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§ta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek takÄ±mÄ±nÄ± yarÄ±ÅŸta iddialÄ± konuma getirdi. Kalan 5 maÃ§ta Altay'Ä± SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±karmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan KoÅŸukavak, hedefine ulaÅŸarak hem 17 yÄ±llÄ±k bÃ¼yÃ¼k hasrete son vermek, hem de dÃ¼ÅŸme acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼be bu kez ÅŸampiyonluÄŸu getirmek istiyor. Bir dÃ¶nem SÃ¼per Lig'de 3 Ä°stanbul temsilcisinden sonra en Ã§ok yer alan kulÃ¼p olan Altay, 2003'ten beri alt liglerden kurtulamadÄ±.

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