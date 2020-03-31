Altay'da oyunculara bisiklet desteÄŸi

Ä°zmir ekibinde yÃ¶netim, evlerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren tÃ¼m futbolculara kondisyon bisikletleri gÃ¶nderdi. KoronovirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere ara verilmesinin ardÄ±ndan antrenmanlarÄ±nÄ± bireysel olarak sÃ¼rdÃ¼ren oyuncularÄ±n formda kalmalarÄ± iÃ§in harekete geÃ§ildi. Ã–zel antrenman programlarÄ±nÄ± futbolculara verdiklerini ayrÄ±ca Ä°zmir'deki tÃ¼m oyunculara bisiklet yolladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Sportif DirektÃ¶r Murat UluÃ§, "FutbolcularÄ±mÄ±z evlerindeki spor aletleriyle formda kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Biz de gerekli destekleri saÄŸlÄ±yoruz. YÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmesek de takÄ±mla sÃ¼rekli iletiÅŸim halindeyiz" diye konuÅŸtu.

Ligler konusunda verilecek kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade eden Murat UluÃ§, "Lig yeniden baÅŸlayacaksa en az 1 ay Ã¶nce antrenmanlar baÅŸlamalÄ±. En az 3-4 haftalÄ±k bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci gerekiyor. Ä°lk hafta koÅŸular, ikinci hafta koordinasyon, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hafta taktik idmanlarÄ± yapÄ±lÄ±r. Aksi durumda ciddi sakatlÄ±klar yaÅŸanÄ±r. En Ã¶nemli ÅŸey dayanÄ±klÄ±lÄ±k. Saha iÃ§i idmanÄ±, kor antrenmanÄ±ndan daha Ã¶nemli. SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir programla haftada 2 maÃ§ oynanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek sakatlÄ±klar bÃ¼yÃ¼k sorun yaratÄ±r. UEFA ve FIFA'nÄ±n alacaÄŸÄ± kararlara Futbol Federasyonu'nun da uygun hareket edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

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