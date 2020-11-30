Deneyimli forvet, sonradan oyuna girdiÄŸi maÃ§ta attÄ±ÄŸÄ± iki golle galibiyeti getirip, "Benim yerim ilk 11" mesajÄ± verdi. Teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz, Ã¶nceki hafta Menemenspor maÃ§Ä±nda 61'inci dakikada oyundan aldÄ±ÄŸÄ± Portekizli santrforu, Bursaspor karÅŸÄ±sÄ±nda yedek oyuncular listesine yazdÄ±.

Bursaspor randevusunda skor 1-1'ken teknik patron Ä°ldiz tarafÄ±ndan Gnanduillet'in yerine 58â€™inci dakikada sahaya sÃ¼rÃ¼len Paixao, 69'uncu dakikada attÄ±ÄŸÄ± kafa golÃ¼yle takÄ±mÄ±nÄ± 2-1 Ã¶ne geÃ§irdi. Usta forvet 79'uncu dakikada yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±yÄ± gole Ã§evirerek 3-1'lik galibiyetin mimarÄ± oldu. Altay formasÄ±yla ilk yÄ±lÄ±nda 29, geÃ§en sezon ise 22 gol atarak Ã¼st Ã¼ste iki kez 1'inci Ligâ€™in gol kralÄ± unvanÄ±nÄ± kazanan Paixao, ligde daha Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 74 maÃ§Ä±n tÃ¼mÃ¼nde ilk 11'de gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±.