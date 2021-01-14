Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Altay'da Ricardo Alves iddiası
14.01.2021 - 12:13 | | İZMİR, (DHA) -

Altay'da Ricardo Alves iddiası

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli 10 numara Ricardo Alves'le ilgilendiği iddia edildi.

Altay'da Ricardo Alves iddiası
ABONE OL

İlk yarıda takımda yer alan Armand Gnanduillet, Anton Putsila, William de Amorim ve Jovan Blagojevic'le yollarını ayırarak kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 6'ya düşüren siyah-beyazlıların, son olarak Rusya 2'nci Ligi'nde Orenburg forması giyen Ricardo Alves'le dirsek temasında olduğu ileri sürüldü. Ön libero ve merkez orta saha olarak da görev yapabilen 27 yaşındaki Portekizli, Rusya'da bu sezon 8 maçta 1 gol attı. 

Bonservisi elinde olan futbolcunun değeri 900 bin Euro olarak gösteriliyor. Portekiz U19 ve U20 milli takım formalarını terleten Alves, Porto altyapısında yetişti. Ülkesinde Belenenses ve Portimonense kulüplerinde görev yapan tecrübeli futbolcu Romanya'da Rapid Bükreş, Slovenya'da Olimpija Ljubljana'da top koşturdu. 2018'den bu yana Orenburg'da ter döken tecrübeli futbolcunun Antalya kampına katılacağı iddia edildi. Altay'da yeni transferler Deniz Kadah ve Mehmet Erdem kampta çalışmalarını sürdürüyor.

 

Altayda Ricardo Alves iddiası

Liverpool'un ölümcül ileri üçlüsü

 

 

Karşınızda Real Madrid'in Süper Kupa golcüleri
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'da senet krizi patladı!
    Galatasaray'da senet krizi patladı!
  2. Son dakika gelişmesi! Talisca...
    Son dakika gelişmesi! Talisca...
  3. Altay'da Alves iddiası
    Altay'da Alves iddiası
  4. Hatayspor sahasında rakiplerine geçit vermiyor
    Hatayspor sahasında rakiplerine geçit vermiyor
  5. 'Antalya Açık çok başarılı geçti'
    'Antalya Açık çok başarılı geçti'



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'dan Adolfo Gaich harekatı

Trabzonspor'dan Adolfo Gaich harekatı

Göztepe, profesyonel liglerde 2000. maçına çıkacak

Göztepe, profesyonel liglerde 2000. maçına çıkacak

Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı

Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a yeni teklif

Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a yeni teklif

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet