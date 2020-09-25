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25.09.2020 - 12:45 | | İZMİR, (DHA)

Altay'da Tatos bilmecesi

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Yunan futbolcu Andreas Tatos'un siyah-beyazlı kulüple bağlarını resmen koparmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Altay'da Tatos bilmecesi
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Dış transferde 10 numara arayışını sürdüren Altay'da Tatos'un sözleşmesi henüz feshedilemedi. Ülkesine dönen tecrübeli futbolcu da henüz başka bir kulüple anlaşmazken, bu gelişmeler üzerine oyuncunun Altay'a geri dönüp dönmeyeceği sorusu gündeme geldi.

Siyah-beyazlılarda geçen sezon eski teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla devre arasında takımdan gönderilen Tatos, FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yollamış, Başkan Özgür Ekmeçioğlu bu gelişme üzerine Yunan futbolcuyla masaya oturarak yeniden anlaşma sağlamıştı. Sözleşmesi 1 yıl uzatılan deneyimli forvet arkası, 2020-21 sezonu öncesi tekrar kadro dışı bırakılıp kulüp bulması istendi. Tatos'un yeniden yuvaya dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Altayda Tatos bilmecesi

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