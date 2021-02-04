Altay'dan gideni kaptÄ±lar

Siyah-beyazlÄ± ekiple vedalaÅŸan FildiÅŸi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet, Ä°skoÃ§ya Championship lideri Hearts'a transfer oldu. Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼p eski kulÃ¼bÃ¼ Dinamo Misk'le el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

BoÅŸnak stoper Edin Cocalic, Yunanistan SÃ¼per Ligi temsilcisi Panetolikos'la sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Kaleci Burak Ã–ÄŸÃ¼r, eski kulÃ¼bÃ¼ Bereket Sigorta Ãœmraniyespor'a giderken, SÄ±rp Ã¶n libero Jovan Blagojevic ise Ankaraspor'a dÃ¶ndÃ¼. Ä°zmir ekibinden ayrÄ±lan 6 futbolcudan sadece BrezilyalÄ± sol kanat William de Amorim ÅŸimdiye kadar bir kulÃ¼ple anlaÅŸma saÄŸlamadÄ±.

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