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04.02.2021 - 12:23 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Altay'dan gideni kaptÄ±lar

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ara transfer dÃ¶neminde takÄ±mdan ayrÄ±lan 6 futbolcudan 5'i kendisine kulÃ¼p buldu.

Altay'dan gideni kaptÄ±lar
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Siyah-beyazlÄ± ekiple vedalaÅŸan FildiÅŸi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet, Ä°skoÃ§ya Championship lideri Hearts'a transfer oldu. Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼p eski kulÃ¼bÃ¼ Dinamo Misk'le el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

BoÅŸnak stoper Edin Cocalic, Yunanistan SÃ¼per Ligi temsilcisi Panetolikos'la sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Kaleci Burak Ã–ÄŸÃ¼r, eski kulÃ¼bÃ¼ Bereket Sigorta Ãœmraniyespor'a giderken, SÄ±rp Ã¶n libero Jovan Blagojevic ise Ankaraspor'a dÃ¶ndÃ¼. Ä°zmir ekibinden ayrÄ±lan 6 futbolcudan sadece BrezilyalÄ± sol kanat William de Amorim ÅŸimdiye kadar bir kulÃ¼ple anlaÅŸma saÄŸlamadÄ±.

Altaydan gideni kaptÄ±lar

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