Altay'Ä±n Deniz Vural'la baÅŸÄ± dertte

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Altay'da sezon baÅŸÄ±nda Yukatel Denizlispor'dan 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na transfer edilen Deniz'in alacaklarÄ±nÄ± tahsil etmek iÃ§in TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'na baÅŸvurduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ã–demesi yapÄ±lmayan tecrÃ¼beli Ã¶n libero mukavelesini sonlandÄ±rÄ±p kulÃ¼ple baÄŸlarÄ±nÄ± kopardÄ±. Altay, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸma saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± futbolcusuyla davalÄ±k oldu.

Siyah-beyazlÄ± formayla ligde ilk yarÄ±da oynadÄ±ÄŸÄ± 16 maÃ§Ä±n 13'Ã¼nde ilk 11'de gÃ¶rev alan Deniz, 1 kez rakip fileleri sarsma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. Eski teknik direktÃ¶r Ali TandoÄŸan'Ä±n raporuyla kadrodan elenen 31 yaÅŸÄ±ndaki gurbetÃ§i futbolcu ara transfer dÃ¶neminde takÄ±m bulamayÄ±nca elde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zmir ekibinde Deniz gibi OÄŸuzhan da boÅŸta kalÄ±rken, yÃ¶netim ilk etapta gÃ¶nderilmesine karar verilen Tatos konusunda FIFA tehlikesi nedeniyle geri adÄ±m atarak Yunan futbolcuyu yeniden kadroya dahil etmiÅŸti.

CANERLER VEFAT ETTÄ°

Altay'da 90'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda profesyonel futbol ÅŸube baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan ErdinÃ§ Canerler, geÃ§irdiÄŸi kalp krizi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ã–mrÃ¼nÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Altaya adamÄ±ÅŸ ErdinÃ§ Canerler geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k sonucu vefat etmiÅŸtir. Merhuma Allahtan rahmet, tÃ¼m sevenleri ve camiamÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz" mesajÄ± yayÄ±nlandÄ±. Koronavirus salgÄ±nÄ± nedeniyle Canerler iÃ§in camide tÃ¶ren yapÄ±lmazken, merhum GÃ¼zelbahÃ§e KabristanÄ±'nda topraÄŸa verildi.

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