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26.04.2020 - 12:43 | | İZMİR, (DHA) -

Altay'ın hayal kırıklığı Leandrinho

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın sezon başında Cesar Grup Ümraniyespor'dan transfer ettiği Leandrinho, kulübün transferdeki en büyük karavanalarından biri oldu.

Altay'ın hayal kırıklığı Leandrinho

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 23 maçta ligde 1 ve kupada 2 gol atan Leandrinho, 1'inci Lig'deki en kötü dönemini geçirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen ara öncesi oynanan son 4 karşılaşmada kadroya alınmayan 33 yaşındaki futbolcu, yokları oynadığı Altay'da geçmişini mumla aradı. Brezilyalı forvet, Türkiye'ye geldiği ilk yıl olan 2015-16 sezonunda Denizlispor formasıyla 1'inci Lig'de 17 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir sonraki sezon toplam 11 kez rakip fileleri sarstığı Sivasspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Sambacı, geçen sezon Ümraniyespor'da ligde 7, kupada 4 olmak üzere 11 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de boy gösterdiği 2017-18'de Sivasspor ve Karabükspor formalarıyla 3 gol attı.

 

 

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