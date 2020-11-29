AltÄ±n kÄ±zlar yurda dÃ¶ndÃ¼

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29.11.2020 - 17:06 | | Ä°brahim YILDIZ / Ä°STANBULÂ (DHA)

AltÄ±n kÄ±zlar yurda döndü

Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'de dÃ¼zenlenen Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda mÃ¼cadele eden ve altÄ±n madalya kazanan Duygu DoÄŸan, Azra AkÄ±ncÄ±, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asardan oluÅŸan RitmikÂ CimnastikÂ Grup Milli TakÄ±mÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼.Â

AltÄ±n kÄ±zlar yurda döndü
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Avrupa ÅžampiyonasÄ±'ndaÂ Duygu DoÄŸan, Azra AkÄ±ncÄ±, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asardan oluÅŸan RitmikÂ CimnastikÂ Grup Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n, Ã¼Ã§ Ã§ember artÄ± iki labut aletinde 31 bin 150 puanla ÅŸampiyon olarak TÃ¼rkiye'ye bu kategoride ilk ÅŸampiyonluÄŸu getirdi. TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na ait uÃ§akla Kiev'den Ä°stanbul'a gelen milli sporcular duygularÄ±nÄ± DemirÃ¶ren Haber AjansÄ± (DHA) mikrofonlarÄ±na anlattÄ±.

"DUYGULARIMIZ KELÄ°MELERLE Ä°FADE EDÄ°LMEZ"

Bu kategoride ilk kez ÅŸampiyon olmanÄ±n mutluluÄŸu iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirten TÃ¼rkiye CimnastikÂ Federasyonu BaÅŸkan Vekili Emre BaÄŸcÄ±, "DuygularÄ±mÄ±zÄ± kelimelerle ifade etmek gerÃ§ekten Ã§ok zor. Ã‡ok mutluyuz, gururluyuz. Tarihimizde ilk defa bÃ¶yle bir baÅŸarÄ±yÄ± elde ediyoruz. Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda Ritmik Cimnastik Grup Milli TakÄ±mÄ± olarak ÅŸampiyon olmak gurur verici. Uzun zamandÄ±r bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ bu. 2017 yÄ±lÄ±ndan beri bu sporcularÄ±mÄ±z bu zaman iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Hedefimiz 2020 Olimpiyat OyunlarÄ±'nda Tokyo'da Ã¼lkemizi temsil etmek. O anlamda bu mÃ¼sabaka kota mÃ¼sabakasÄ± olacaktÄ±, pandemi nedeniyle 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na ertelenmesine sebebiyet verdi. SporcularÄ±mÄ±z Avrupa'nÄ±n en iyilerinden birisi olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. GelmiÅŸ olan bu baÅŸarÄ± tarihi anlamda Ã§ok anlamlÄ±. Ãœlkemizdeki en bÃ¼yÃ¼k madalyayÄ± aldÄ±k" dedi.

"MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

AltÄ±n madalya kazanan Duygu DoÄŸan, Azra AkÄ±ncÄ±, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar ise bu madalyayÄ± aldÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu, gururlu olduklarÄ±nÄ± ve destekleri iÃ§in GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye CimnastikÂ Federasyonu'na teÅŸekkÃ¼r ettiklerini sÃ¶ylediler.

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