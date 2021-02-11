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11.02.2021 - 11:14 | | DHA

Altınordu, Başkent'te 3'te 3 peşinde

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Bursaspor (D) ve Beypiliç Boluspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Altınordu yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Altınordu, Başkent'te 3'te 3 peşinde
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İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sol bek Yusuf Can, kaleci Emirhan ve sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Ligde Play-Off hattının 1 puan gerisinde 8'inci sırada yer alan 34 puanlı Altınordu, 13 puanı bulunan 17'nci basamaktaki Başkent temsilcisini yenerek ilk 6 yarışını sürdürmek istiyor. Altınordu, ilk yarıda evinde Ankaraspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Altınordu, Başkentte 3te 3 peşinde

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