AltÄ±nordu, Berke KÄ±lÄ±Ã§la profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

AltÄ±nordu, Berke KÄ±lÄ±ç'la profesyonel sözleÅŸme imzaladÄ±
TFF 1. Lig ekiplerinden AltÄ±nordu, 16 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu Berke KÄ±lÄ±Ã§ ile profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â
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HÄ±z YayÄ±nlarÄ± Marmaraspor'da futbola baÅŸlayan, daha sonra Ä°stanbul Ä°FA Spor'da top koÅŸturan Berke KÄ±lÄ±Ã§, iki yÄ±l Ã¶nce AltÄ±nordu'ya transfer oldu.Â 16 YaÅŸ AltÄ± Milli TakÄ±mÄ±'nda da forma giyen Berke KÄ±lÄ±Ã§, babasÄ± Okan KÄ±lÄ±Ã§ ve kÄ±z kardeÅŸi Beren KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende AltÄ±nordu ile profesyonel sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.
Berke KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n annesi Aynur KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n nisan ayÄ±nda geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu vefat ettiÄŸi bildirildi.
Baba Okan KÄ±lÄ±Ã§, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, buruk bir sevinÃ§ yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "EÅŸimin en bÃ¼yÃ¼k hayali oÄŸlumuzun profesyonel olmasÄ±ydÄ± ama bir kalp krizi onu bizden aldÄ±. BugÃ¼n, onun hayalini yerine getirmenin buruk mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. KeÅŸke o da bizimle olsaydÄ± ve mutluluÄŸumuz tamamlansaydÄ±." ifadelerini kullandÄ±.