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HaberlerBeşiktaş Haberleri Altınordu, Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün peşinde
05.09.2020 - 15:14 |

Altınordu, Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün peşinde

İzmir temsilcisi Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Altınordu, Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'ün peşinde
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TFF 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Altınordu, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün transferi için harekete geçti.

Atakan Üner'i siyah-beyazlılara satan ve Beşiktaş'la iyi ilişkileri olan kırmızı-lacivertlilerin Muhayer Oktay'dan sonra Oğuzhan'ı da kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Beşiktaş yönetimiyle bu hafta bir araya gelecek İzmir ekibinin transferleri resmileştirmesi bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen Oğuzhan, geçen sezon İstanbulspor'da kiralık olarak forma giymişti.

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Altınordu, Beşiktaşlı Oğuzhan Akgünün peşinde

 

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