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Haberler1.Lig Haberleri Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
26.02.2020 - 21:22 |

Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Erzurumspor 42 puanla 2. sırada yer alırken Altınordu ise 27 puanla 14. sırada bulunuyor.

Diğer sonuçlar:
Akhisarspor: 2 - Giresunspor: 0
Adanaspor: 0 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu 

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan 

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 72 Yasin Ozan), Furkan Çil, Burak İnce (Dk. 57 Okan Derici), Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Kemal Rüzgar) 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Obertan (Dk. 85 Scuk), Sissoko, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Hamroun (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu), Pote 

Goller: Dk. 61 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 75 Metehan Mimaroğlu, Dk. 86 Okan Derici (Altınordu) 

Sarı kartlar: Dk. 32 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 88 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk 60 Kerim Alıcı, Dk. 80 Furkan Çil (Altınordu)

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