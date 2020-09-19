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19.09.2020 - 10:00 | | AA

Altınordu, Emre Nefiz'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, en son Adana Demirspor'da forma giyen Emre Nefiz'i kadrosuna dahil etti.

Altınordu, Emre Nefiz'i transfer etti
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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre Nefiz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Nefiz, Altınordu’da başarılı olmayı çok istediğini belirtti. Altınordu'da gençlerin ve tecrübeli oyuncuların çok iyi bir ekip oluşturduğu söyleyen Emre Nefiz, "Altınordu hedefleri ve projeleri olan bir yer. Burada hem başarılı olmak hem de gençlere örnek teşkil etmek gibi iki önemli görevim var, ikisini de başaracağım." ifadelerini kullandı.

Futbola Almanya'da başlayan Emre Nefiz, Türkiye kariyerinde Gaziantepspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor'da forma giydi.

Altınordu, Emre Nefiz'den önce Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş ve Oğuzhan Akgün'ü transfer etmişti.

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