AltÄ±nordu Futbol Akademisi'nde imza gÃ¼nÃ¼

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28.01.2021 - 14:29 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

AltÄ±nordu Futbol Akademisi'nde imza günü

Menemenspor maÃ§Ä±nda ilk 11'de forma giyen Emircan GÃ¼rlÃ¼k ile birlikte Mehmet Ablay, Tuncay Turgay Ã‡aÄŸman, Enes Yetim, Abdullah SoÄŸucak ve Muhammed Berkay KÄ±naÃ§ da profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

AltÄ±nordu Futbol Akademisi'nde imza günü
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden AltÄ±nordu'nun Futbol Akademisi'nde (ALFA) profesyonel imzalar ardÄ± ardÄ±na atÄ±lÄ±yor. Â 

Ligdeki Menemenspor maÃ§Ä±nda 11'de forma giyen Emircan GÃ¼rlÃ¼k ile birlikte Mehmet Ablay, Tuncay Turgay Ã‡aÄŸman, Enes Yetim, Abdullah SoÄŸucak ve Muhammed Berkay KÄ±naÃ§ da profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. AltÄ± gencin, hayatlarÄ±nÄ±n ilk imza tÃ¶renine ALFA DirektÃ¶rÃ¼ Halit EroÄŸlu ile birlikte ALFA EÄŸitim DirektÃ¶rÃ¼ Hande Ã–zel eÅŸlik etti.

Son dÃ¶nemde Kenan FakÄ±lÄ±, Emre Oymak, Tayfun TatlÄ±, AnÄ±l Doyuran, Berke KÄ±lÄ±Ã§, Ã–zgÃ¼r Deryol, Sami SatÄ±lmÄ±ÅŸ ve Tunahan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de profesyonel imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ALFA DirektÃ¶rÃ¼ Halit EroÄŸlu, Furkan Metin ve Emirhan Emir'i diploma tÃ¶reniyle A takÄ±m kadromuza uÄŸurladÄ±k. Ã‡ok kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde 14 gencimizle uzun vadeli sÃ¶zleÅŸmeler yaptÄ±k. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda aramÄ±za katÄ±lan evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n imza tÃ¶reninde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

ALFA EÄŸitim DirektÃ¶rÃ¼ Hande Ã–zel ise genÃ§lere baÅŸarÄ±lar dileyerek, AltÄ± evladÄ±mÄ±zÄ±n da ALFA'daki eÄŸitim sÃ¼reÃ§leri devam ediyor. Ä°nÅŸallah onlarÄ± da A takÄ±m kadromuza uÄŸurlayacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nler gelecek. Herkes aÃ§Ä±sÄ±ndan duygusal bir gÃ¼n yaÅŸandÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n kariyer planlamasÄ±nÄ± kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze bÄ±rakan velilerimize de ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r ederiz. Birlikte Ã§ok daha gÃ¼zel iÅŸler yapÄ±p, TÃ¼rk futboluna iyi birey, iyi vatandaÅŸ ve iyi futbolcular kazandÄ±rmaya devam edeceÄŸiz"Â diye konuÅŸtu.

Â AltÄ±nordu Futbol Akademisinde imza gÃ¼nÃ¼

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