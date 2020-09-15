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Haberler1.Lig Haberleri Altınordu, Hüseyin Altuğ Taş'ı transfer etti
15.09.2020 - 09:31 | | İZMİR (AA) -

Altınordu, Hüseyin Altuğ Taş'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'den orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş'ı kadrosuna dahil etti.

Altınordu, Hüseyin Altuğ Taş'ı transfer etti
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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Altuğ Taş, Altınordu'ya transferinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Altınordu'daki sistemin Niğde Anadolu FK'de de aynı şekilde işlediğini belirten Hüseyin Altuğ Taş, "Bu nedenle adaptasyon sürecimin çok kısa süreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ankaraspor ve Galatasaray altyapılarında forma giydikten sonra Başakşehir'de profesyonel olan Hüseyin Altuğ Taş, Büyükçekmece Tepecikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Niğde Anadolu FK'de mücadele etti.

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