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Haberler1.Lig Haberleri Altınordu Kaptanı Sinan Osmanoğlu: "Üst sıraları zorlayacağız"
08.08.2020 - 12:54 | | İZMİR (AA) -

Altınordu Kaptanı Sinan Osmanoğlu: "Üst sıraları zorlayacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, yeni sezonda üst sıraları zorlamayı istediklerini söyledi.

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Sinan Osmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezonun istedikleri gibi geçmediğini söyledi.

Yetiştirici kimliklerinin yanında yarışmacı özelliklerini de her zaman ön plana koyduklarını kaydeden Sinan Osmanoğlu, şöyle konuştu:

"Her sene play-off'u zorluyorduk. Geçen sene bu olmadı, biraz daha alt sıralarda kaldık. İstediğimiz puanları toplayamadık bir türlü. Oyun anlamında iyi oyunlar sergiledik ama puan almakta güçlük çektik, onun sıkıntısını yaşadık. Bu sene böyle olmayacağına inanıyorum. Her zamanki Altınordu'yu izletip hak ettiğimiz üst sıraları zorlayacağız. O yarışmacı kimliğimizi sahaya koyup ligi en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum."

Enis Destan da sezon başı kampında olmanın çok gurur verici olduğunu kaydetti. Öğreneceği çok şey olduğunu belirten Enis Destan, "Hedefim bu takımın önemli bir parçası olabilmek ve daha sonra Çağlar abim, Cengiz abim gibi Avrupa'da futbol oynama hedefime ulaşmak istiyorum." dedi.

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