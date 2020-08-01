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01.08.2020 - 13:41 | | İZMİR, (DHA)

Altınordu, Levent Ayçiçek'e talip

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu dış transferde Adana Demirspor'dan Levent Ayçiçek'i gündemine aldı

Altınordu, Levent Ayçiçek'e talip
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Kırmızı-lacivertlilerin orta sahada forma giyen gurbetçi futbolcuya geçen sezon devre arasında da talip olduğu öğrenildi. İzmir'e kadar gelen Levent'in son anda kulübünün izin vermemesi nedeniyle Adana'ya dönmek zorunda kaldığı belirtildi. İkinci yarıda Adana Demirspor'da forma şansı bulamayan Almanya doğumlu 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Hannover 96 altyapısında yetişep Werder Bremen'le Bundesliga tecrübesi yaşayan Levent, alt yaş gruplarında Almanya milli takım formasını da terletti. 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Adana Demirspor'a transfer olan gurbetçi 10 numara, ilk yılında 13 maçta görep alıp 1 gol attı. Levent, geçen sezon ilk devrede 9 karşılaşmaya çıkıp, yine 1 kez rakip fileleri sarstı. Adana Demirspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kulüpten ayrılması bekleniyor.

Altınordu, Levent Ayçiçeke talip

 

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