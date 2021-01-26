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26.01.2021 - 00:38 | | AA

Altınordu - Menemenspor: 2-4

TFF 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Menemenspor, Altınordu'yu 4-2 mağlup etti.

Altınordu - Menemenspor: 2-4
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TFF 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Menemenspor, Altınordu'yu 4-2 mağlup etti.

Menemenspor, ligde 7 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu ise çıktığı son 4 maçta 3 puana ulaşamadı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy 

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir, Furkan Çil (Dk. 57 Muzaffer Kocaer), Oğulcan Ülgün, Recep Aydın (Dk. 77 Burak İnce), Feyttullah Gürlük (Dk. 57 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek (Dk. 77 Enis Destan), Ahmet Dereli (Dk. 86 Sinan Osmanoğlu)

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 71 Furkan Bayır), Domgjonas, Rıdvan Koçak, Tayfun Aydoğan (Dk. 77 Alaattin Hamza Ok), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 77 Murat Elkatmış), Mehmet Aytemiz (Dk. 58 Zenke), Adamu, Akanbi 

Goller: Dk. 51 Rıdvan Koçak, Dk. 59 Domgjonas, Dk. 76 Tayfun Aydoğan, Dk. 83 Zenke (Menemenspor), Dk. 52 Ahmet Dereli, Dk. 82 Hüsamettin Yener (Altınordu) 

Sarı kartlar: Dk. 30 Domgjonas (Menemenspor), Dk. 45 2 Ahmet Dereli, Dk. 84 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

Altınordu - Menemenspor: 2-4

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