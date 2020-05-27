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Haberler1.Lig Haberleri AltÄ±nordu'da Muhammed'e Samsun kancasÄ±
27.05.2020 - 13:09 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

AltÄ±nordu'da Muhammed'e Samsun kancasÄ±

TFF 1'inciÂ Lig kulÃ¼plerinden AltÄ±nordu'da orta saha oyuncusu Muhammed Mert'e 2'nciÂ Lig Beyaz Grup'ta ÅŸampiyonluÄŸun en gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± YÄ±lport Samsunspor'un talip olduÄŸu iddia edildi.

AltÄ±nordu'da Muhammed'e Samsun kancasÄ±
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2'nciÂ Lig'de bitime 6 hafta kala en yakÄ±n rakibinin 10 puan Ã¶nÃ¼nde zirvede yer alan Samsunspor'un Muhammed Mert'in peÅŸinde olduÄŸu belirtildi.

Samsun ekibini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran teknik direktÃ¶r ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n Muhammed'i bir sÃ¼redir takip ettiÄŸi ve yeni sezonda kadrosunda gÃ¶rmek istediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AltÄ±nordu, 1 yÄ±l daha sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Muhammed'in ciddi bir teklif gelmesi halinde yÃ¼ksek bir bonservis Ã¼cretiyle satÄ±lmasÄ±na sÄ±cak bakÄ±yor. KÄ±rmÄ±zÄ±-lacivertli takÄ±mda ikinci sezonunu geÃ§iren 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu geÃ§en sezon 1'inciÂ Lig'de 33 maÃ§ta 4 gol, 3 asistle oynarken, bu sezon 24 karÅŸÄ±laÅŸmada 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. BelÃ§ika ekibi Genk'in altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ve 10 numara pozisyonunda gÃ¶rev alan Muhammed, Hollanda'nÄ±n Den Bosch takÄ±mÄ±ndan transfer edilmiÅŸti.

AltÄ±norduda Muhammede Samsun kancasÄ±

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