TFF 1'inci Lig'de evinde aldÄ±ÄŸÄ± 2-0'lÄ±k Bursaspor yenilgisinin yaralarÄ±nÄ± BeypiliÃ§ Boluspor deplasmanÄ±nda sarmayÄ± hedefleyen AltÄ±nordu'ya orta saha oyuncusu Muhammed Mert'ten kÃ¶tÃ¼ haber geldi. Bursaspor randevusu Ã¶ncesi son antrenmanda ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparken sakatlanan ve kadroya alÄ±nmayan gurbetÃ§i futbolcunun saÄŸ Ã¼st adalesinde yÄ±rtÄ±k tespit edildi.

Tedavi sÃ¼reci baÅŸlayan Muhammed'in 4 hafta takÄ±mdan ayrÄ± kalacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. TecrÃ¼beli futbolcu kampa geÃ§ katÄ±lmasÄ± nedeniyle ilk hafta oynanan Menemenspor mÃ¼sabakasÄ±nda da 18'de yer bulamamÄ±ÅŸtÄ±. AltÄ±nordu'da ayak parmaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle forma giyemeyen saÄŸ bek Onur'un da tedavisi devam ediyor.

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