Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
Haberler1.Lig Haberleri AltÄ±nordu'da Muhammed'in sakatlÄ±ÄŸÄ± üzdü
21.09.2020 - 13:16 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

AltÄ±nordu'da Muhammed'in sakatlÄ±ÄŸÄ± üzdü

Bursaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi son antrenmanda ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparken sakatlanan ve kadroya alÄ±nmayan gurbetÃ§i futbolcunun saÄŸ Ã¼st adalesinde yÄ±rtÄ±k tespit edildi.

AltÄ±nordu'da Muhammed'in sakatlÄ±ÄŸÄ± üzdü
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de evinde aldÄ±ÄŸÄ± 2-0'lÄ±k Bursaspor yenilgisinin yaralarÄ±nÄ± BeypiliÃ§ Boluspor deplasmanÄ±nda sarmayÄ± hedefleyen AltÄ±nordu'ya orta saha oyuncusu Muhammed Mert'ten kÃ¶tÃ¼ haber geldi. Bursaspor randevusu Ã¶ncesi son antrenmanda ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparken sakatlanan ve kadroya alÄ±nmayan gurbetÃ§i futbolcunun saÄŸ Ã¼st adalesinde yÄ±rtÄ±k tespit edildi.

Tedavi sÃ¼reci baÅŸlayan Muhammed'in 4 hafta takÄ±mdan ayrÄ± kalacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. TecrÃ¼beli futbolcu kampa geÃ§ katÄ±lmasÄ± nedeniyle ilk hafta oynanan Menemenspor mÃ¼sabakasÄ±nda da 18'de yer bulamamÄ±ÅŸtÄ±. AltÄ±nordu'da ayak parmaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle forma giyemeyen saÄŸ bek Onur'un da tedavisi devam ediyor.

Â 

Â 

Güzel golfçü mankenliÄŸe soyundu!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Stada giremeyince vinç kiraladÄ±
    Stada giremeyince vinç kiraladÄ±
  2. Son dakika | Ä°lkay GündoÄŸan'Ä±n koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
    Son dakika | Ä°lkay GündoÄŸan'Ä±n koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
  3. ÇaÄŸlar ve Cengiz'in takÄ±mÄ± Leicester zirvede
    ÇaÄŸlar ve Cengiz'in takÄ±mÄ± Leicester zirvede
  4. Son dakika | Vedat Muriqi'in koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
    Son dakika | Vedat Muriqi'in koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
  5. Transfer haberleri | Denizlispor'da hedef Fernandao
    Transfer haberleri | Denizlispor'da hedef Fernandao



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Galatasaray'Ä±n saha içi lideri Arda

Galatasaray'Ä±n saha iÃ§i lideri Arda

Transfer haberleri | Göztepe'den Gerson Rodrigues harekatÄ±

Transfer haberleri | GÃ¶ztepe'den Gerson Rodrigues harekatÄ±

Tuna'lÄ± Antalyaspor 2020'de deplasmanda kaybetmedi

Tuna'lÄ± Antalyaspor 2020'de deplasmanda kaybetmedi

Trabzonspor sezona iyi baÅŸlayamadÄ±

Trabzonspor sezona iyi baÅŸlayamadÄ±

SÄ±radaki Haber