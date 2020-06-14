Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
Haberler1.Lig Haberleri AltÄ±nordu'da OÄŸulcan belirsiz
14.06.2020 - 12:10 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

AltÄ±nordu'da OÄŸulcan belirsiz

TFF 1'inciÂ Lig kulÃ¼plerinden AltÄ±nordu'da sakatlÄ±ktan Ã§Ä±kan OÄŸulcan ÃœlgÃ¼n'Ã¼n tamanen iyileÅŸemediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

AltÄ±nordu'da OÄŸulcan belirsiz
ABONE OL

Â KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen arada iyileÅŸip takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan genÃ§ Ã¶n liberonun son dÃ¶nemde adalesinde sertleÅŸme olduÄŸu belirtildi. Teknik heyet tarafÄ±ndan dinlendirilen OÄŸulcan salÄ± gÃ¼nÃ¼ yeniden kontrolden geÃ§irilecek. KÄ±rmÄ±zÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n Ã¶nemli isimlerinden biri olan OÄŸulcan, lige ara verilmeden Ã¶nceki son 6 karÅŸÄ±laÅŸmada sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gÃ¶rev alamamÄ±ÅŸtÄ±.

SÃ¼per Lig ekiplerinin takip ettiÄŸi 22 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun 21 Haziran'da deplasmanda oynanacak Boluspor maÃ§Ä±nda forma giyip giyemeyeceÄŸi hafta iÃ§inde netlik kazanacak. Ä°zmir ekibinde sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Yusuf YalÃ§Ä±n, sezonu kapatan kaleci Ali Emre ve sakatlÄ±ktan Ã§Ä±kan stoper Mehmet Enes kadroda yer almayacak.

Ligde bir an Ã¶nce kÃ¼mede kalmayÄ± garantilemek isteyen AltÄ±nordu sÄ±rasÄ±yla Boluspor (D), KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol GÃ¶zÂ Menemenspor'la (D) karÅŸÄ±laÅŸacak.

Seyircisiz maçta sahaya giren taraftardan selfie! Barcelona...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Altay'da gözler Paixao'da
    Altay'da gözler Paixao'da
  2. Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katÄ±lÄ±m sayÄ±sÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±z
    Fatih Çintimar: Steril ortam için serileri ve katÄ±lÄ±m sayÄ±sÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±z
  3. Günün CanlÄ± Maç YayÄ±nlarÄ± (14.06.2020)
    Günün CanlÄ± Maç YayÄ±nlarÄ± (14.06.2020)
  4. Norwich City'li oyuncuda koronavirüs tespit edildi
    Norwich City'li oyuncuda koronavirüs tespit edildi
  5. RÄ±dvan Dilmen'den Sergen YalçÄ±n eleÅŸtirisi: Top rakipteyken plan yapmamÄ±ÅŸ
    RÄ±dvan Dilmen'den Sergen YalçÄ±n eleÅŸtirisi: Top rakipteyken plan yapmamÄ±ÅŸ



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçÄ± saat kaçta, hangi kanalda? Saatler kaldÄ±...

Ã‡aykur Rizespor-Galatasaray maÃ§Ä± saat kaÃ§ta, hangi kanalda? Saatler kaldÄ±...

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçÄ± Tek Maç ve CanlÄ± Bahis seçenekleriyle Misli.comâ€™da

Ã‡aykur Rizespor - Galatasaray maÃ§Ä± Tek MaÃ§ ve CanlÄ± Bahis seÃ§enekleriyle Misli.comâ€™da

Schalke - Bayer Leverkusen maçÄ± Tek Maç ve CanlÄ± Bahis seçenekleriyle Misli.comâ€™da

Schalke - Bayer Leverkusen maÃ§Ä± Tek MaÃ§ ve CanlÄ± Bahis seÃ§enekleriyle Misli.comâ€™da

Trabzonsporâ€™un müthiÅŸ üçlüsü!

Trabzonsporâ€™un mÃ¼thiÅŸ Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼!

SÄ±radaki Haber