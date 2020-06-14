AltÄ±nordu'da OÄŸulcan belirsiz

Â KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen arada iyileÅŸip takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan genÃ§ Ã¶n liberonun son dÃ¶nemde adalesinde sertleÅŸme olduÄŸu belirtildi. Teknik heyet tarafÄ±ndan dinlendirilen OÄŸulcan salÄ± gÃ¼nÃ¼ yeniden kontrolden geÃ§irilecek. KÄ±rmÄ±zÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n Ã¶nemli isimlerinden biri olan OÄŸulcan, lige ara verilmeden Ã¶nceki son 6 karÅŸÄ±laÅŸmada sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gÃ¶rev alamamÄ±ÅŸtÄ±.

SÃ¼per Lig ekiplerinin takip ettiÄŸi 22 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun 21 Haziran'da deplasmanda oynanacak Boluspor maÃ§Ä±nda forma giyip giyemeyeceÄŸi hafta iÃ§inde netlik kazanacak. Ä°zmir ekibinde sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Yusuf YalÃ§Ä±n, sezonu kapatan kaleci Ali Emre ve sakatlÄ±ktan Ã§Ä±kan stoper Mehmet Enes kadroda yer almayacak.

Ligde bir an Ã¶nce kÃ¼mede kalmayÄ± garantilemek isteyen AltÄ±nordu sÄ±rasÄ±yla Boluspor (D), KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol GÃ¶zÂ Menemenspor'la (D) karÅŸÄ±laÅŸacak.