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10.08.2020 - 12:52 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu'da Ravil ve Burak sözleşmelerini uzattı

TFF 1inci Lig temsilcisi Altınordu'nun geçen sezon vitrine çıkardığı iki genç futbolcusu Ravil Tagir ve Burak İnce, kulüple devam eden sözleşmelerini 1'er yıllığına daha uzattı. Dortmund, Benfica, İnter ve Juventus'un 17 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için kendilerine teklif sunduğunu belirten Başkan Seyit Mehmet Özkan, Ravil için 7.5 milyon euro istediklerini ancak bu kulüplerin 2.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiğini dile getirmişti.

Altınordu'da Ravil ve Burak sözleşmelerini uzattı
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TFF 1inci Lig temsilcisi Altınordu'nun geçen sezon vitrine çıkardığı iki genç futbolcusu Ravil Tagir ve Burak İnce, kulüple devam eden sözleşmelerini 1'er yıllığına daha uzattı.

Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin radarında olan stoper Ravil ile orta saha oyuncusu Burak'la masaya oturan yönetim, iki genç yeteneğin 2022'de bitecek kontratlarını 2023'e çekti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Ravil'i Avrupa'ya göndereceklerini açıkladı.

Altınorduda Ravil ve Burak sözleşmelerini uzattı

Borussia Dortmund, Benfica, İnter ve Juventus'un 17 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için kendilerine teklif sunduğunu belirten Başkan Özkan, Ravil için 7.5 milyon euro istediklerini ancak bu kulüplerin 2.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiğini dile getirmişti. Altınordu'da geçen sezon 21 karşılaşmada şans bulan 16 yaşındaki Burak'ın ismi ise Süper Lig kulüpleriyle anılıyor. İki genç oyuncu Avrupa'da bir kulübe transfer olmaları halinde 18 yaşına girdikten sonra yuvadan uçabilecek. 

AVRUPA'YA İHRAÇ ETTİ

Altınordu, daha önce Ravil ve Burak gibi altyapısından çıkan futbolcuları Avrupa devlerine uğurladı. Kırmızı-lacivertlilerde yetişen Çağlar Söyüncü İngiltere'de, Cengiz Ünder İtalya'da, Berke Özer ve Barış Alıcı ise Belçika'da forma giyiyor. Altınordu'dan Alman ekibi Freiburg'a satıldıktan sonra şu an Leicester City'de görev yapan A Milli stoper Çağlar'ın adı 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'yla anılıyor.

ATAKAN BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Beşiktaş, Altınordu'nun sağ kanat oyuncusu Atakan Üner için İzmir ekibinin kapısını çaldı. Kırmızı-lacivertliler, Atakan için 400 bin Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki günlerde renklerine bağlaması bekleniyor. Altyapısından yetiştiği Denizlispor'da profesyonel olan Atakan, son 2 sezonda Altınordu formasını giyerken, geçen sezon 4 gol, 6 asistle oynadı. Atakan'la Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

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