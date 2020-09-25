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Haberler1.Lig Haberleri Altınordu'dan 3 takviye daha
25.09.2020 - 12:47 | | İZMİR, (DHA)

Altınordu'dan 3 takviye daha

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda Beypiliç Boluspor'la oynayacağı 3'üncü hafta maçına odaklanan Altınordu, 2'nci Lig'deki hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'dan 3 transfer yaptı.

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Dış transferde daha önce Giresunspor'dan sağ kanat Ahmet İlhan Özek, Adanaspor'dan forvet Ahmet Dereli, Beşiktaş'tan santrfor Oğuzhan Akgün, Adana Demirspor'dan sağ bek Emre Nefiz ve Niğde Anadolu FK'dan orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş ile anlaşan İzmir temsilcisi, Niğde'den üç ismi daha kadrosuna kattı.

Kırmızı-lacivertliler, sezon başında kiralık olarak Niğde'ye verdiği kaleci Ali Emre Yanar'ı yuvaya döndürürken, yine Niğde ekibi için düşünülen sağ bek Alper Tursun ve orta saha oyuncusu Birhan Vatansever de Altınordu'ya katıldı. Aytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran 27 yaşındaki gurbetçi Alper, geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Bayburt Özel İdare ve Sakaryaspor'da görev aldı. Galatasaray'dan ayrılan 23 yaşındaki Birhan ise geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Bandırmaspor'la şampiyonluk yaşadı.

Altınordudan 3 takviye daha

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