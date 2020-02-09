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Haberler1.Lig Haberleri Altınordu'nun deplasman kabusu sürüyor
09.02.2020 - 10:05 | | İZMİR (AA)

Altınordu'nun deplasman kabusu sürüyor

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 mağlup olanAltınordu, bu sezon 10. dış saha maçında da 3 puanla tanışamadı.

Altınordu'nun deplasman kabusu sürüyor

Ligde 13. haftada Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 yenildikten sonra çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Altınordu'nun yenilmezlik serisi dün Eskişehirspor deplasmanında sona erdi. Rakibine 3-0 mağlup olan Altınordu, haftayı 23 puanla kapattı. Averajla 14. sırada yer alan İzmir temsilcisi düşme hattındaki Adanaspor'un 6 puan önünde yer alıyor.

Bu sezon dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, deplasmanda çıktığı 10 maçta 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi kendisi gibi dış sahada galibiyeti olmayan Boluspor ve Adanaspor'la deplasmanda en başarısız ekiplerden biri olarak yoluna devam ediyor.

Altınordu, 14 Şubat Cuma günü alt sıradaki rakiplerinden Osmanlıspor'u ağırlayacak.

 

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