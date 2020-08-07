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07.08.2020 - 12:47 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu'nun Mert Hakan pişmanlığı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da 5 yıl önce sisteme uymadığı gerekçesiyle gönderilen Mert Hakan Yandaş, dün resmen Fenerbahçe'ye transfer olarak kırmızı-lacivertlileri mahcup etti.

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İzmir ekibinin 2'nci Lig'e yükseldiği 2013 yılında Oyak Renaultspor'dan kaleci Erce Kardeşler ile birlikte transfer ettiği Mert Hakan, sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğu ilk sezonunda sadece 4 maçta görev alabildi.

O sezon Altınordu 1inci Lig'e yükselirken, yeterli görülmeyen Mert Hakan, 2014-15'te 3üncü Lig'de yer alan Tire 1922'ye kiralandı. Mert Hakan, Tire'de 14 gol atmasına rağmen bir sonraki sezon da kadroda düşünülmeyince kulüple bağlarını kopararak bu kez bonservisiyle Tire'nin yolunu tuttu.

3üncü Lig'de Tire 1922 formasıyla ikinci sezonunda 21 kez rakip fileleri sarsan Mert Hakan, dikkatleri üzerine çekerek 2016-17'de 2nci Lig'de mücadele eden Menemenspor'a transfer oldu. Menemen'de attığı 16 gol sorası bir sonraki yıl Süper Lig ekibi Sivasspor'a giden orta saha oyuncusu, son 3 sezonda Sivasspor'la Süper Lig deneyimi kazandı. Süper Lig'de 63 maçta 7 kez gol sevinci yaşayan Mert Hakan Yandaş, on numara, merkez orta saha ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisinde mayıs ayında röportajı yayınlanan 25 yaşındaki futbolcu, "Sıkıntılı bir süreç geçti benim için Altınordu'da. Bir türlü kendimi kabul ettirememiştim" sözleriyle Altınordu'ya sitem etti.

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Altınordunun Mert Hakan pişmanlığı

 

 

 

 

 

 

 

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